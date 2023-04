Concours des fromages : des milliers de visiteurs attendus ce week-end à Espalion

La foire-exposition et le concours officiel des fromages constituent deux évènements phares de la vie et de l’économie locale, et des milliers de visiteurs sont attendus dans la cité pour peu que le temps soit favorable.

lls viennent de l’Espalionnais, mais aussi du Nord-Aveyron, du Ruthénois et même de départements voisins comme la Lozère et la Cantal pour cette manifestation précoce et soumise aux aléas du temps.

La journée de samedi est marquée par le 19e concours officiel des fromages, et au parking Bessière par l’exposition-vente de véhicules neufs et d’occasion des professionnels, ainsi que la vente de véhicules d’occasion des particuliers (inscription sur place).

Dimanche, c’est la journée qui attire véritablement la foule, pour peu que le temps soit clément. On retrouve l’exposition de véhicules au parking Bessière, mais aussi de multiples manifestations au cœur de la cité : le marché forain et tout pour la maison et le jardin, l’exposition de véhicules et moteurs anciens par les Vieilles Bielles de l’Aubrac avenue de la Gare et place du Plô, la 9e fête des fromages en Pays d’Olt. Les commerces de la ville restent ouverts, et on peut se restaurer dans les restaurants et brasseries de la ville ou au repas des producteurs sous le chapiteau installé au Foirail. Une animation pour les enfants avec des karts à pédales est installée au parking Bessière, sans oublier le manège Pannafit, place de la Mairie.

Animations pour toute la famille au Foirail

On trouve notamment la présentation des fromages lauréats du concours officiel, l’exposition d’animaux de la ferme, la ferme pédagogique des Bornottes ; l’atelier autour du lait pour les enfants (association La Vie d’Avant) ; la découverte du monde agricole avec les Jeunes Agriculteurs, la dégustation de mises en bouche à base de fromage (club de cuisine La Scalène), des jeux en bois géants, la balade en poneys (Roc’Aubrac) ; une découverte de l’AOP, dégustation, vente de Rocamadour, une démonstration de forge traditionnelle (Forge de l’Osencame), et le marché des producteurs fromagers et producteurs locaux.