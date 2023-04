Decazeville : le cinéma La Strada organise une vente solidaire d'affiches de films

L'occasion de mettre la main sur des affiches officielles de vos films préférés.

Samedi 15 et dimanche 16 avril, le cinéma La Strada propose une vente d’affiches de films, de 14 heures à 18 heures (cela peut déborder un peu s’il y a beaucoup de monde). Les recettes serviront à financer des tickets solidaires pour les deux associations ci-après.

Association La Boussole

Elle a pour vocation d’accompagner les jeunes migrants (demandeurs d’asile, réfugiés) dans leur intégration sur le territoire. Elle organise des cours de français, des sorties culturelles, des randonnées, des soirées cinéma,… Elle redistribue aussi des dons en électroménager, petits meubles, vélos. Il est important que chaque migrant se sente bien chez sur le territoire, trouve sa place et contribue à la vie du territoire.

Association Antirouille

L’objet de ce collectif est d’expérimenter et promouvoir des initiatives sociales, culturelles et solidaires en donnant à toutes et tous des moyens de s’informer, d’échanger et de créer au sein d’un ou plusieurs espaces ouverts. Il s’agit de créer l’opportunité de nouvelles rencontres, de favoriser la joie de faire ensemble, l’accueil, l’entraide et le partage, la bienveillance, la simplicité, la gouvernance partagée, le respect du vivant et la collaboration avec d’autres initiatives du territoire. Chacun et chacune peut intégrer et s’engager activement dans le collectif.