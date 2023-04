Grève du 13 avril : transports, La Poste, éboueurs... Ces secteurs contre la réforme des retraites où des perturbations sont à prévoir

On fait le point sur les principaux secteurs mobilisés ce jeudi, à et quelles perturbations s'attendre tout au long de la journée.

Une note du renseignement territorial estime qu'entre 400 000 et 600 000 manifestants pourraient se mobiliser ce jeudi 13 avril, qui signera l'acte 12 de la protestation contre la réforme des retraites. Le mouvement ne compte donc pas s'estomper, alors que l'avenir du projet de loi devrait être scellé dès vendredi lorsque le Conseil constitutionnel rendra sa décision.

Plusieurs secteurs professionnels ne relâchent pas la pression et vont se mobiliser une fois encore. Des actions de blocages sont à prévoir, notamment aux abords des grandes villes.

Dans les trains et métros

La SNCF annonce une circulation perturbée des trains pour la journée de jeudi, et un trafic "quasi-normal" à partir de vendredi. "Quelques légères perturbations locales" resteront possibles durant le week-end.

Jeudi, 4 TGV sur 5 seront les rails, ainsi que 3 TER sur 5. Les trains de nuit ne circuleront pas. La SNCF informe aussi qu'un train Intercité sur 5 voyageront ce jeudi.

Des conditions de circulation "quasi-normales" sont prévues sur Eurostar et le Thalys, tout comme dans la plupart des services parisiens. Seuls les RER A, C et D connaîtront des perturbations avec 3 trains sur 4 en circulation. Les lignes du Transilien N, P, H, L et R pourraient être impactées.

Dans les transports en commun de l'Île-de-France, la RATP s'attend à un trafic quasiment normal sur l'ensemble des lignes de métro et de RER.

Dans le transport aérien

À la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), les compagnies aériennes pourraient annuler jusqu'à 20 % de leurs vols dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes. Des retards peuvent se faire sentir sur tout le territoire ce jeudi.

Chez les éboueurs

La CGT avait suspendu la grève le 29 mars, après trois semaines d'arrêt du travail durant lesquelles les sacs-poubelles créaient des montagnes dans les rues de Paris notamment. Un nouveau préavis de grève reconductible est déposé pour ce jeudi 13 avril.

Le mouvement de la filière déchets et assainissement a eu le temps de gagner d'autres villes. Ils sont en grève depuis 12 jours à Saint-Etienne (Loire), les poubelles ne sont pas ramassées au Havre (Seine-Maritime) depuis le 7 mars, quand des actions commencent aussi à être menées à La Rochelle (Vendée) par exemple depuis mardi.

Dans les écoles

Le SNES-FSU appelle à la mobilisation chez les enseignants les personnels d'établissements scolaires. Le syndicat appelle également à suivre les actions qui pourraient être menées vendredi 14 avril, lorsque le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant le texte de la réforme des retraites. "Le corps enseignant reste très mobilisé", assure le SNUipp, sans avancer d'estimations sur le pourcentage de professeurs grévistes.

Le mouvement national lycéen demande aux élèves de se joindre aux manifestations et appelle "au blocus de tous les lycées" jusqu'à vendredi inclus.

[BLOCUS] EXIGEONS LE RETRAIT DE CETTE RÉFORME ! \ud83d\udca5



\u27a1\ufe0f Blocus de tous les lycées mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril ! \ud83d\udd25



\u27a1\ufe0f Jeudi, tou-te-s en manif ! \ud83d\udc4a pic.twitter.com/Cdta1oCcXP — MNL - National (@MNL_National) April 10, 2023

À La Poste

Par voie de communiqué, La Poste indique que les appels à la mobilisation de différents secteurs tels que les transports, l'énergie ou l'éducation" sont susceptibles d'entraîner des perturbations dans ses activités. Tout particulièrement jeudi 13 avril.

"Dans ce contexte, l'acheminement et la distribution de vos envois peuvent être impactés. La Poste ne peut alors garantir la tenue de ses engagements quant aux délais de livraison".

Dans les raffineries

Mardi, la grève a été levée sur les sites de Gonfreville (Normandie). Il s'agissait de la dernière raffinerie encore bloquée en France. Mais un appel à la grève de 48 heures, pour jeudi 13 et vendredi 14 avril, a été lancé par les syndicats de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique).