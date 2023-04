Lestrade-et-Thouels. Inter-sociétaire du club de quilles : le championnat sera lancé le 16 avril

Comme chaque année, avant le début du championnat, les licenciés se retrouvent pour la soirée inter-sociétaire qui s’est tenue récemment, à la salle des fêtes. Lors de l’assemblée générale de décembre, la quadrette d’Alain Boudes s’était proposée pour la préparation de celle-ci.

Après la distribution des cartons, calendriers et licences à chaque responsable d’équipe, le moment était venu de pouvoir échanger en prenant l’apéritif. Chacun prit ensuite place autour des tables magnifiquement fleuries pour partager le succulent repas préparé par le restaurant "La Belle Epoque". Félicitations à Alain, Nicolas, Sébastien, Nicolas, Florent pour la réussite de cette soirée, et bonne saison sportive à tous. Le coup d’envoi du championnat sera donné ce dimanche 16 avril, au Nayrac pour les équipes de Ligue, et à Flavin pour les équipes de Série, les jeunes et les féminines.