Villefranche-de-Rouergue. La belle bourse enfance puériculture sous la Halle

La bourse enfance puériculture de printemps a eu lieu sous la Halle ce samedi à l’initiative de L’Association Familiale Laïque de Villefranche-de-Rouergue, fondatrice de la manifestation il y a 13 ans déjà " Au départ nous étions les seuls à Villefranche et aux alentours" confiait Marie-Jo Moysset ,présidente départementale de l’AFL . "Permettre aux familles d’acheter des vêtements et du matériel de puériculture d’occasion, c’est de l’économie circulaire et même si ce type d’évènement s’est multiplié, nous continuons à le faire 2 fois par an car nous pensons que ça rend service. En plus , c’est facile à organiser". Une trentaine d’exposant.es avait fait le tri des placards et proposait sur les étals, vêtements pour enfants livres, jouets, poussettes, lits… Beaucoup d’articles de la naissance à l’adolescence à des prix attractifs qui ont trouvé nombre de preneurs le tout dans une ambiance particulièrement conviviale.