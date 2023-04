La Fouillade. La médiathèque en mode nature

Ce samedi 15 avril, la nature sera à l’honneur à la médiathèque avec au programme :

De 10 heures à 12 heures, un échange de graines et de plantes animé par Dominique, Lisou et Danièle : pensez à amener vos contenants ! De 10 heures à 11 heures ce sera atelier climat animé par Antoine – gratuit et ouvert à toutes et à tous, adapté aux enfants ! Pour agir, il faut comprendre. Depuis sa création en 2018, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence qui permet aux individus de s’approprier le défi de l’urgence climatique. .

Suivra de 11 heures à 12 heures une rencontre "L’écologie c’est quoi ?" animée par Lilian – gratuite et ouverte à toutes et à tous, adaptée aux enfants !

Pas toujours facile de parler écologie avec des enfants et adolescents, n’est ce pas ? Pour rendre ce sujet accrocheur, Lilian propose une discussion rythmée par la projection de petits films. Ces derniers sont choisis au cours de la séance, au gré des remarques, des envies et des questionnements des participants ! Puis à 20 heures, conférence "Petite histoire de l’écologie" animée par Lilian – (gratuite, public : adultes). Depuis quand s’intéresse-t-on à l’écologie ? Qui sont les précurseurs de cette pensée ? Comment les scientifiques se sont emparés de ces questions ? Quelles sont les origines de l’écologie politique ? Enfin à 21 heures, place à la projection du film documentaire "Pierre Rabhi, la reconquête du songe réalisé" par Marie-Dominique Dhelsing. Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de l’agroécologie, Pierre Rabhi fait partie de ces humanistes qui élaborent des utopies réalistes. Le film part à la rencontre de cet homme et de son parcours singulier, porté par un combat incessant pour l’insurrection des consciences et les valeurs de ce qu’il nomme la "sobriété heureuse".