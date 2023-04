Marcillac-Vallon. La semaine des langues s’est invitée au collège Saint-Joseph

Depuis la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique du collège Saint-Joseph met l’accent sur les langues avec notamment l’ouverture de l’option langues et cultures européennes en anglais ainsi qu’en espagnol. De plus, la langue des signes est aussi une option possible pour le brevet. Les élèves approfondissent l’étude de ces langues et participent à divers projets tels que des échanges épistolaires avec une classe en Espagne ou encore des cours de danse dispensés en anglais. Fin mars, se déroulait la 8e édition de la semaine nationale des langues sur le thème "L’important c’est de communiquer". A cette occasion, les élèves du collège Saint-Joseph se sont vus proposer différentes activités et notamment des quiz en anglais, en espagnol, mais également en langue des signes. Lors de la pause méridienne, ils ont pu découvrir les spécialités gastronomiques comme le fish and chips ou encore la paella. "Tout le monde a vraiment joué le jeu en respectant le dress code qui était de rigueur et en en communiquant un maximum en langue étrangère", s’est félicitée Sandrine Garriguet, la directrice de l’établissement.