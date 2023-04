Villecomtal. L’avenir semble assuré pour les quilles de huit

Le 8 avril, Ayden, 2 ans et demi, bien managé par son papa Rémy Flamain, joueur au club de Villecomtal depuis 7 ans, prenait un plaisir fou à s’entraîner aux quilles de huit. Il exerçait ses talents sous le regard de son petit frère Kaywen, 1 an, bien installé dans sa poussette et de sa maman joueuse de quilles (les grandes !) comme Rémy. Ayden lançait la boule sans faire très souvent tomber les quilles d’un jeu de quilles de huit spécial enfant. La boule partait trop vite, trop loin, à côté, trop près, mais la bonne humeur, le sourire, voire le rire étaient toujours d’actualité dans la plus grande attention donnée aux conseils de papa. Demain, "A moi les quilles, champion !". Dans la famille, tout le monde joue aux quilles de huit, papi, arrière-papi, tonton, présent et futur des Quilles de huit.