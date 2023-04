Laissac-Sévérac l'Église. Le colonel Mickaël Lecocq a rencontré les sapeurs-pompiers et les élus

Pour son premier jour d’entrée en fonction en Aveyron, ce mardi 11 avril, le nouveau directeur départemental du Service Incendie et Secours, le colonel Mickaël Lecocq a souhaité visiter un centre de secours de pompiers professionnels et un centre de secours de pompiers volontaires. Il s’est donc rendu à Millau en début d’après midi et a fini sa journée à Laissac où le chef de centre, Michel Galtier l’attendait en compagnie des deux conseillers départementaux du canton, Christine Presne et Christian Naudan, et du maire de Laissac-Sévérac-l’Église, David Minerva.

Le colonel Lecocq, accompagné du colonel Coulon, a pris contact avec les élus, puis s’est présenté aux pompiers de Laissac avant d’inviter chacune et chacun d’entre eux à s’exprimer à leur tour. La soirée s’est achevée par un moment convivial autour d’un apéritif. Nous souhaitons au colonel Lecocq une bonne adaptation dans sa nouvelle affectation et dans notre département où sa famille viendra le rejoindre très prochainement.