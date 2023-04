Luc-la-Primaube. Les écoliers de Jean-Boudou ont défilé sur le thème des quatre éléments

Les enfants de la maternelle et du primaire de l’école publique Jean-Boudou, parés de costumes flamboyants, ont mis de la couleur vendredi dernier dans les rues de La Primaube. Accompagnée des directrices Karine Souchard et Anne-Laure Albagnac et de leurs enseignants ainsi que par quelques parents ou grand-parents, cette joyeuse et bigarrée bande d’écoliers, a déambulé avenue de Toulouse, place de l’Étoile… Un superbe carnaval sous un ciel couvert avec pour thème "Les 4 éléments". Un thème qui n’a pas été choisi par hasard. En effet, le projet pédagogique pour les élèves de la maternelle durant cette année scolaire a pour fil conducteur la terre, l’eau, le feu et l’air.

Pour les parents qui voudraient inscrire leurs enfants pour l’année scolaire 2023-2024, Renseignements au 05 65 71 44 03 pour l’école maternelle ou au 05 65 71 41 45 pour l’école élémentaire.