Espalion. Les élus planchent sur les budgets

Le conseil municipal s’est réuni en séance publique ce mardi soir en présence de vingt-et-un élus. Cinq avaient donné procuration, un était excusé.

Les finances ont constitué l’essentiel de l’ordre du jour.

Taux d’imposition inchangés

Depuis la réforme de la fiscalité locale qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le panier des recettes fiscales de la ville se compose des parts communales de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le taux communal de ces trois taxes reste inchangé pour 2023. Délibération adoptée à l’unanimité.

Budget primitif de la ville

Faisant suite au débat d’orientations budgétaires de janvier, le budget primitif de la ville proposé par le maire s’élève à 5 120 326 € en fonctionnement et à 3 328 112 € en section investissement. Les quatre élus de Territoire d’Avenir se sont abstenus, car pour eux, ce budget va supporter le déficit du budget du Campus Connecté et le coût de la navette. Par contre le budget primitif "Maison des Services" à hauteur de 124 270 € en fonctionnement et 321 886 € en investissement sera adopté à l’unanimité.

Budgets annexes

Le budget annexe du Fonds de Développement Économique (30 000 € en fonctionnement et 58 318 € en investissement) verra pour manque d’information sur les aides et des restants dus des entreprises, quatre abstentions des élus de Territoire d’Avenir. Ces élus vont voter contre le budget Fablab (78 000 € en fonctionnement et 133 000 € en investissement) car ils estiment que ce service devrait être pris en charge par la communauté des communes. Dans la continuité ils vont s’abstenir sur le budget annexe du Campus Connecté (187 000 € en fonctionnement et 11 000 € en investissement) déficitaire de 94 463 € en 2022, et une fois les subventions terminées, ils trouvent qu’il sera une charge importante pour la commune. Même chose pour le budget annexe du centre de vacances "Aux Portes des Monts d’Aubrac" (851 967 € en fonctionnement et 675 867 € en investissement) avec des dépenses de fonctionnement en forte hausse et des recettes de fonctionnement jugées surévaluées.

Centre social

Le conseil a approuvé à l’unanimité le versement d’un acompte de 25 000 € sur la somme "clectée" par la communauté de communes à l’Association centre social Espalion-Estaing au titre de l’activité accueil de loisirs sans hébergement revenue dans la compétence communale.

Commande publique

L’actualisation du plan de financement – étude de faisabilité – diagnostic structure de la friche urbaine située place du Puits a été adoptée (moins quatre abstentions des élus de Territoire d’Avenir) pour 14 500 € et 75 % d’aides. Les validations des plans de financement Valorisation du Vieux-Palais et du Scaphandrier par la mise en lumière pour 88 000 € et celui de la tranche 1 du projet de restructuration du Pôle Touristique "Aux Portes des Monts d’Aubrac" (1 910 426 €) ont été adoptées à l’unanimité.

Questions diverses

Madame Vernerey a interpellé le maire sur le règlement intérieur de la piscine, des problèmes de sécurité routière (contrôles de vitesse), de pollution sonore des deux roues… Monsieur Sepfonds est intervenu sur le journal municipal, l’avenir du camping, la mise à l’honneur des sportifs…