Najac. L’espace bien-être du VVF ouvert aux habitants

Grâce à un partenariat établi avec le VVF Villages de Najac et au recours à une surveillante de baignade (BNSSA), l’espace bien-être du village vacances sera ouvert aux Najacois et aux Najacoises certains samedis de 15 heures à 18 heures jusqu’à l’ouverture de la piscine municipale prévue le 12 juin. La première séance est programmée ce samedi 15 avril ! Puis ce sera les 22 avril, 6 et 13 mai, 3 et 10 juin. Une occasion pour la population de profiter du bassin intérieur, et pourquoi pas d’un moment détente au hammam ou sauna ! L’accès est gratuit, mais les tickets d’entrée sont à retirer préalablement à la mairie en justifiant de votre domicile najacois. Pour tous renseignements : 06 20 63 95 79 ou 05 65 29 71 34.