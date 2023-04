Réquista. "Partir en livre !", le festival Sud-Aveyron aura lieu le 19 juillet

Un festival itinérant consacré à la lecture jeunesse et au spectacle vivant aura lieu le 19 juillet à Réquista et dans le Sud Aveyron.

Le réseau Lire et faire lire, porté par la Ligue de l’Enseignement et l’Udaf, lance une première édition de ce festival consacré à la lecture jeunesse et au spectacle vivant.

Sortons les livres des étagères et profitons de l’été pour donner la part belle à la lecture plaisir, hors les murs, au cœur des villes et villages de ce territoire : le Sud-Aveyron, où les bénévoles lecteurs sont particulièrement actifs et passionnés.

Au programme : animations lecture au village du livre jeunesse de 14 h à 18 h (Caravane à histoires, lecture d’albums en tout genre, Kamishibaï, ateliers écriture et illustration).

-La guinguette magique du Dr Troll de 19 h à 21 h, avec buvette et restauration à partir de 18 h. Une guinguette où l’art et la magie se conjuguent avec brio.

Le public sera accueilli par des serveurs dont le menu singulier surprendra sans doute : mentalisme, numéro de triche, lecture d’albums jeunesse. Entrée libre pour tout public.

Renseignements : Audrey Valery, ligue de l’Enseignement – avalery@ligueenseignement12.org– 07 50 81 21 09.

Hélène Calmettes :

udaf-hcalmettes@udaf12.fr- 06 33 69 44 39.