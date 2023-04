Villefranche-de-Rouergue. "Racine de Trois" programmée demain au théâtre municipal

Le public est convié à découvrir cette pièce de science-fiction écrite par Pierre Margot.

"Racine de Trois" est le prochain spectacle proposé par les Espaces Culturels villefranchois/Amis du Théâtre Populaire ce samedi 15 avril à 20 h 45 au théâtre municipal avec la Cie Théâtre du Détour.

Croupier, Paname et Mimosa sont les trois personnages de cette pièce. Leurs noms nous intriguent et laissent présager quelque chose d’insolite mais quoi ? En effet c’est bien à des sortes de devinettes que le spectateur est confronté.

Dans un monde où la pendule qui n’a pas de chiffres fonctionne à l’envers, où le sens des mots semble souvent opaque, où l’environnement est inquiétant, Croupier, Paname et Mimosa (aux personnalités très différentes) perdent peu à peu leurs repères et vont comprendre que leur seule issue est le retour à leurs racines, au sens propre du terme.

Ainsi le texte de Pierre Margot, très poétique, la mise en scène d’Antoine Marneur, la scénographie de Garance Marneur qui s’inspire de Soulages et de Jean Cocteau et l’univers musical créé par Nathalie Miravette vont nous entraîner dans une sorte de métaphore de notre monde parfois bien incompréhensible de nos jours.

On pense à Beckett en voyant ce spectacle cependant, François Morel l’analyse autrement : "Et si Racine de Trois racontait la vie, tout simplement". Trois comédiens exceptionnels incarnent ces personnages : Henri Courseaux, Denis D’Arcangelo, et Philippe Catoire. Une comédie de science fiction arboricole selon son auteur.

À vous de juger ! Ce spectacle, coproduction des Amis du Théâtre populaire, est soutenu par l’ONDA.

Réservations fortement conseillées : Espaces Culturels au 06 87 95 09 82 par mail : billetterie@espaces-culturels.fr Office de tourisme : 05 36 16 20 00 Billetterie sur place à partir de 20 heures.