"Sécurisons nos vies" : déjouer les pièges et arnaques

Les arnaques sont désormais monnaie courante, notamment via Internet, avec souvent les personnes âgées comme cible privilégiée. Comment se prémunir ? Les accidents domestiques et de la route seront également évoqués lors d’une action.

Marie-Hélène Murat, avec le CCAS de Decazeville, le centre social de Decazeville communauté et le commissariat de police de Decazeville mettent sur pied une action commune, intitulée "Sécurisons nos vies", le jeudi 20 avril, de 14 heures à 16 heures, espace Jean-Ségalat, à Decazeville. Une action similaire s’était déjà déroulée en 2017.

Gare aux fraudes

"Nous partons du constat que tout un chacun, en particulier les personnes âgées, peut se "faire avoir", comme on dit familièrement. "Les escrocs ne manquent pas d’imagination dont les faux démarcheurs à domicile. Tandis que les pièges sur Internet et le téléphone sont nombreux. Il est important de bien informer la population. Cela s’adresse surtout aux seniors mais c’est ouvert à tous", soulignent l’élue Marie-Hélène Murat ainsi qu’Amélie et Laury du Centre social qui ajoutetent "on vous dira tout sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire face à des situations suspectes". Charles-Yvan Barré-Villeneuve, le patron du commissariat, apportera son expertise technique face aux vols, aux agressions, sachant qu’il existe des faux policiers, des faux facteurs, etc., tout en glissant des recommandations sur le "bien vivre sur la route".

Accidents domestiques

Robert Garcia, fort de sa longue expérience chez les sapeurs pompiers, et aujourd’hui élu en tant que délégué à la sécurité, interviendra également.

"Outre les faux mails, les appels téléphoniques trompeurs, nous parlerons aussi de la prévention des accidents domestiques (à la cuisine, au jardinage, avec l’utilisation d’un barbecue, etc.), du civisme. Il est important également de bien connaître les numéros d’urgence et savoir faire passer un message d’urgence correctement en téléphonant", détaille Robert.

Infos : 05 65 47 96 73.