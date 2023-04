Bertholène. Un partenariat propice au développement de l’attractivité du territoire

Le 5 avril, Arnaud Viala, Président du Département s’est rendu à la mairie de Bertholène afin de procéder à la signature du Contrat de Projets Aveyron Territoires (CPAT), aux côtés de Christine Presne, maire et vice-présidente, de Christian Naudan, vice-président, de l’équipe municipale et des acteurs économique locaux.

Ce contrat de partenariat va permettre à la collectivité de miser sur son potentiel et ses richesses, notamment en

relevant le challenge de développer son attractivité grâce à l’accompagnement et aux réponses précises et ambitieuses qu’offrent les équipes du Département de l’Aveyron.

Le Département travaille main dans la main sur des politiques qui concernent les Aveyronnais et accompagne les

collectivités dans tous leurs projets d’investissement. Le Département souhaite également maintenir son effort financier pour soutenir les projets des collectivités, cibler au mieux les moyens humains et financiers que nous devons mobiliser à leurs côtés et enclencher ces nouveaux aménagements au plus vite.

A ce jour, six CPAT ont été signés et de nombreux sont en cours de montage.