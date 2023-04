Bozouls. Une belle compétition lors du concours de sauts d’obstacles

"Pour le troisième et dernier CSO de Bozouls, nos amis de la Chabraque, Poney Village, Clem’Horse, la Frégière, les écuries de Monplo et la Ferme équestre le Pomayret, étaient au rendez-vous. L’Association des Cavaliers du Causse les remercie de leur présence, ainsi que la sellerie Nuelly, Equint’ense, Opti’mium – centre de bien être-équin, et la photographe TNLM Pictures, les quatre sponsors de ce concours" précise l’organisation.

Pour les jeunes débutants en compétition, une épreuve croisillons était organisée, tous les jeunes cavaliers ont bien réussi leur parcours. Bravo à eux !

En épreuve prépa 50, neuf concurrents ont obtenu le sans-faute, donc la première place ex æquo, pour La Frégière, Clem Horse, Caroline Moisset et les Cavaliers du Causse.

En Poney 4, la 1re place revient à Margaux Barral, la seconde place à Pauline Causse et la 3e place à Elana Girou pour Les Cavaliers du Causse.

En club 4, Victoria Angers est 1re pour La Frégière, Lola Fabre et Gaëlle Pradalier sont 2es et 3es pour Les Cavaliers du Causse.

En Poney 3, Lilou Stalmeyer Pierrot est 1re et Romane Privat 2e pour les Cavaliers du Causse.

En club 3, Poney Village remporte les deux premières places avec Izia Cheval Therville, et Laurette Clozier, Morgane Hugon la 3e place.

En prépa 80, les cinq candidates sont ex æquo, dont Julia Delage

En Club 2, Rose Antakli et Lily Andrieux Malvezin sont 1re et 3e pour Poney Village, Zoé Galtier 2e pour Les Cavaliers du Causse.

En Club 1, les deux candidates des Écuries de Monplo, Marie Prieur et Agathe Blanc ont offert trois beaux parcours aux spectateurs.