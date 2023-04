Entraygues-sur-Truyère. Une soirée bien animée pour le quine des fleurs

C’est tout le village et les alentours qui se sont déplacés pour le quine des fleurs de Pons, organisé par le comité des fêtes. Avec plus de 200 personnes présentes et plus de 300 cartons vendus à l’ordinateur, la salle des fêtes était comble et chacun avait étalé ses cartons, prêt à faire chauffer les jetons et gagner les beaux lots disposés sur l’estrade. La soirée s’est déroulée en toute convivialité et dans une humeur joyeuse.

Les participants sont repartis les bras chargés, les dames avec une jolie fleur offerte et les enfants avec du chocolat.

L’ordinateur a lui aussi remporté de nombreux lots.