30 000 centenaires vivent en France en 2023 : le chiffre a été multiplié par 30 depuis les années 1970

On compte de plus en plus de centenaires en France, l'écrasante majorité sont des femmes.

On vit de plus en plus longtemps en France. Selon les chiffres de l'Insee, le pays compte 30 000 centenaires en 2023, ce qui est 30 fois plus que dans les années 1960-1975. Sur 1 000 personnes qui étaient âgées de 60 ans en 1980, 21 sont devenues centenaires en 2020.

La France prend la première place européenne du nombre de personnes centenaires devant l'Espagne et l'Italie qui complètent le podium.

Un centenaire sur deux vit en autonomie

"Vivre en maison de retraite est très rare avant 80 ans", relève l'Insee, qui indique que 96 % des personnes de cettr tranche d'âge habitaient à domicile en 2019 (donc soit chez elles, soit chez un proche). On reste sur un taux important de personnes âgées de 90 ans à vivre à domicile (76 %), mais cela raréfie à mesure qu'on avance dans les années.

A partir de 100 ans, "un peu plus d'une personne sur deux vit en institution". Environ 4 % vivent toujours à domicile en couple, 12 % sont logés avec une autre personne et 33 % habitent seuls. "La fréquence assez élevée de la vie à domicile pour les centenaires s’explique en partie par le fait qu’ils sont les moins fragiles de leur génération et donc les plus susceptibles d’être autonomes. Par exemple, en moyenne de 2014 à 2018, parmi les femmes âgées de 97 ans qui vivaient seules à domicile, 56 % ont atteint leur centième anniversaire, alors que ce n’a été le cas que de 38 % de celles qui résidaient en maison de retraite".

Les femmes centenaires bien plus nombreuses que les hommes

86 % des centenaires en France sont des femmes, on ne compte qu'environ 4 300 hommes. "Si cela a assez peu de conséquence sur la parité femmes-hommes avant 60 ans, étant donné le risque relativement faible de mourir avant cet âge, ce n’est plus vrai ensuite. Alors que 53 % des sexagénaires sont des femmes, elles représentent 61 % des octogénaires, 73 % des nonagénaires et 86 % des centenaires. Après 110 ans, les personnes appelées les « supercentenaires » sont presque toutes des femmes".

En revanche, les hommes sont 67 % à continuer de vivre à domicile pour 46 % des femmes.

On se dirigerait vers le plus en plus de centenaires

La probabilité d'atteindre l'âge de 100 ans a progressé chez les deux sexes. Environ 3 % des femmes nées en 1922 sont devenues centenaires quand elles n'ont été que 0,9 % pour celles nées en 1900. Idem, 0,6 % des hommes nés en 1922 sont devenus centenaires pour 0,2 % des hommes nés en 1900.

"Selon le scénario central des projections de population qui prolonge les tendances récentes, la probabilité d’atteindre l’âge de 100 ans continuerait d’augmenter : 6 % des femmes et 2 % des hommes nés en 1940 deviendraient centenaires".