Sébazac-Concourès. Adieu et merci Geneviève

Déjà un peu plus d’un mois que notre amie Geneviève nous a quittés. Ses nombreux amis tiennent à lui rendre hommage.

"Geneviève aimait beaucoup les orchidées. L’orchidée représente la fécondité. Geneviève était féconde dans tout ce qu’elle faisait, en cuisine, en couture, en amitié… Elle aidait les gens qu’elle rencontrait à grandir, à apprendre, jusqu’à parvenir à une création presque parfaite.

L’orchidée est le symbole de l’amour et de la pureté. Geneviève était sans détour et c’est avec amour qu’elle a toujours été proche de ses voisins des Genévriers, de Peyre-Stebe et dans tout le village.

Avec Georges, ils se sont engagés : comité des fêtes, parents d’élèves, Familles rurales. Au sein de l’Église avec le caté, les Perlins, Fripounets et Triolos.

Nous avons le souvenir d’un camion construit en carton par Georges qui roulait avec des pédales. Combien de fois tous les enfants ont fait le tour des Genévriers avec joie.

Nous nous souvenons d’une locomotive qui, le jour de la fête de l’ACE, nous a conduits vers des gares en forme de champignons qui représentaient, l’amour, le partage, la fraternité, le service, la patience, la paix… Valeurs qui ont guidé la vie de Geneviève par l’amour qu’elle a donné à sa famille, enfants et petits-enfants, sœurs et neveux, qui le lui rendaient bien.

Comme eux, nous avons vécu ces derniers mois très très forts avec elle. Nous savions qu’elle allait nous quitter… Merci Geneviève de tout ce que tu nous as donné, de tout ce que tu as donné à Sébazac…

Les volets de ta maison sont fermés, mais tu es toujours présente dans nos cœurs.

Au revoir amie !"