Comps-la-Grand-Ville : Joselyne Rech réalise un livre sur la richesse de la nature

Joselyne Rech a réalisé un livre de 245 pages. On y apprend, en premier lieu, l’histoire de la botanique. Ensuite l’auteure décrit le mode de vie des arbres et des fleurs qu’elle rencontre dans son jardin, dans sa maison ou à l’occasion d’une randonnée pédestre.

Joselyne souligne les particularités de ce mode de vie : à savoir, l’adaptation de la plante à tous les milieux, la photosynthèse, la capacité de reproduction ou multiplication végétative qui permet dans la pratique jardinière de bouturer, de greffer, mais aussi la capacité de la plante à lutter contre les agressions extérieures (champignons, bactéries. animaux) en produisant des substances toxiques, ou par une action mécanique (épines entraînant des blessures sur l’animal).

Curiosité naturelle

L’auteur tente de faire susciter la curiosité naturelle de tout être humain, en particulier du randonneur, qui se traduit par une observation simple le conduisant à l’identification d’une fleur, d’un arbre tout en évitant de se perdre dans des termes scientifiques. Toute personne aimant les fleurs et les arbres préfère observer la plante entière telle qu’elle apparaît à ses yeux, sur son parcours. Pour cette raison Joselyne Rech précise : "J’ai retenu et illustré les différentes formes de feuilles et des fleurs, sans oublier leur couleur, ainsi que les fruits".

Un texte pour accompagner

Les particularités, la localisation, l’étymologie du nom de genre en latin des arbres et des fleurs, les plus courants de la région d’Occitanie, sont décrites dans un texte accompagnant chaque planche d’illustration. Joselyne précise : "Les illustrations du livre sont pour certaines, sous forme de croquis, insérées dans le texte. Et les dessins de 300 espèces les plus courantes d’Occitanie se répartissent sur 70 planches".

La belle originalité de ce livre réside dans les illustrations réalisées par l’auteure, à l’encre de Chine avec des touches couleur à la gouache diluée. L’auteure termine en souhaitant au lecteur le grand plaisir de sa rencontre avec l’arbre ou la fleur, plaisir d’autant plus grand qu’il aura pu les identifier. Une pensée s’imposera alors à son esprit et elle se dira : "Puis-je imaginer ma planète Terre sans les arbres et les fleurs, source de vie ?"

Contact : jocelynerech212@gmail.com