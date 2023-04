Sébrazac. Du monde au quine de l’école !

L’association des parents d’élèves organisait il y a peu le quine annuel au profit de l’école publique. La salle des fêtes affichait complet pour cette soirée de jeu.

À 19 h 30, les enfants ont eu droit à leur quine, spécialement pour eux. Ils sont tous repartis avec un lot. Et cette partie de jeu fut âprement suivie par les enfants.

Puis le quine, réunissant des joueurs et amateurs de jeu de toutes générations, venus d’Estaing ainsi que des communes environnantes, pouvait débuter pour le plus grand plaisir de tous les participants. Repas au Belvédère, atelier de fabrication d’un couteau de Laguiole, machine à coudre, nombreux bons d’achat, bijoux… Et bien sûr le quine debout avec le jambon a ravi les heureux gagnants de cette soirée.

La buvette et les gâteaux faits maison permettaient de faire une pause gourmande.

Les bénéfices de cette soirée serviront à financer du matériel pour l’école ou encore les sorties, comme cette année à Micropolis, au planétarium du Tarn ou la sortie occitane avec Adoc 12.