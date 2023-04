Curan. Foot : les filles championnes Aveyron-Lozère⭐️

Ce week-end, les U18F en entente avec Millau, représentaient le club lors des phases finales de la coupe Aveyron- Lozère.

Sous un soleil radieux, l’Eentente Salles-Curan-Curan retrouve Druelle en demi-finale. Menées 1-0 à la mi-temps, les filles feront preuve de détermination pour recoller au score. Après avoir égalisé (1-1) et suite à une séance de 3 tirs au but, l’ESCC remporte cette rencontre sur un score de 3-2 et accède avec bonheur et fierté à la finale.

Encouragées par de nombreux supporters, les filles affrontent Marvejols-Gevaudan pour accéder à la plus haute marche du podium.

Malgré les nombreuses occasions procurées et une envie notable de se surpasser pour trouver le chemin des filets et prendre l’avantage, c’est sur un score de 0 à 0 que se termine la rencontre.

Et c’est sur une nouvelle séance de tirs au but, quelque peu épique, que nos filles parviendront à remporter cette finale sur un score de 3-2.

Championnes d’Aveyron-Lozère ! Un titre qui vient récompenser le travail de formation accompli par le club depuis plusieurs années et qui met aussi en lumière l’association réussie avec les joueuses de Millau.

On ne peut que féliciter cette belle équipe après cette belle performance.