Football : les clés du match Rodez-Laval

Les Ruthénois accueillent Laval, samedi 15 avril à 19 heures, pour le compte de la 31e journée de Ligue 2.

Une semaine après sa rechute contre Dijon (0-1), Rodez affronte un nouveau concurrent direct au maintien, samedi 15 avril. Les sang et or accueillent Laval, 17e et premier relégable, avec l'ambition de repartir dans la bonne direction et de s'éloigner de la zone rouge.

Pour arriver à leurs fins, les Ruthénois (14es) devront se souvenir de ce qu'ils ont fait de bien les semaines précédentes, eux qui ont accumulé quatre succès avant leur revers en Bourgogne.

Encore de nombreux absents à Rodez

Didier Santini devra encore composer avec de nombreux absents. Sébastien Cibois, Joris Chougrani, Martin Adeline et Andy Pembélé sont toujours indisponibles, tout comme les absents de longue durée Amiran Sanaia et Loris Mouyokolo. Rémy Boissier, suspendu, s'ajoute à la liste des absents, alors que Kevin Boma est incertain.

Laval connaît un début de printemps bien plus terne puisque les Tango restent sur six défaites consécutives, qui leur ont valu de plonger dans la zone rouge.

Laval en plein doute

Alors qu'un calendrier chargé les attend durant la dernière ligne droite de la saison, les Mayennais ont besoin de ressaisir à Paul-Lignon.

Olivier Frapolli, l'entraîneur, ne pourra pas compter sur son défenseur Bryan Goncalves, blessé cette semaine. Il a rejoint à l'infirmerie Maxime Hautbois, Sam Sanna ou encore Julien Maggiotti.

Les groupes