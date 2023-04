Entraygues-sur-Truyère. Les animations au musée du Veinazès pour les vacances de printemps

Le musée du Veinazès retrace l’histoire du monde rural au XXe siècle.

Métiers et commerces ruraux.

Le musée présente des ateliers entièrement sauvegardés comme la menuiserie de 1922, la saboterie des années 1930 ou la forge de 1920. Un petit bazar rappelle un commerce touristique des années 1965-1970 et d’autres espaces évoquent le bouilleur de cru, le tonnelier, le bûcheron ou le vannier.

Machines agricoles. La collection retrace l’évolution de l’agriculture des années 1880 à 1965, avec le passage de l’ère manuelle à la mécanisation.

Art populaire. L’exposition permanente du musée présente des œuvres de Cantaliens "inspirés du bord des routes" et des maquettes en bois de récupération. Dans les autres espaces du musée, des œuvres d’artistes singuliers, bruts, naïfs, hors-les-normes, qu’ils soient connus ou inconnus, balisent la visite.

Le musée est labellisé "Tourisme et handicaps" : moteur, mental, visuel.

Horaires pendant les vacances de printemps : mercredi, vendredi, dimanche et jours fériés : de 14 h à 17 h en avril (visite guidée à 14 h 30) et de 14 h à 18 h en mai (visites guidées à 14 h 30 et à 16 h).

Musée du Veinazès, 15 120 Lacapelle-del-Fraisse. Tél. : 06 46 41 75 38 ; mail : contact@musee-veinazes.com site : www.musee-veinazes.com