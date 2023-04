Réquista. Les collégiens de Saint-Louis à Malte

Récemment, 44 élèves du collège privé Saint-Louis de Réquista sont allés à la découverte de l’île de Malte.

Pour commencer ce voyage linguistique et culturel, ils ont exploré la ville de la Valette, la plus petite capitale européenne. Ils ont pu découvrir le charme de sa vieille ville avec ses ruelles et son histoire quasi légendaire.

Ils se sont ensuite rendus aux Trois Cités où ils ont découvert la cité de Vittoriosa et le palais de l’inquisiteur où les élèves ont mis leurs enseignants en situation réelle de prisonniers. Ils se sont bien amusés.

Et les voilà partis au Marsaxlokk où ils ont eu un temps libre pour faire une incursion au petit marché local. L’avant-dernière journée, les élèves ont visité l’ancienne capitale de Malte, Mdina. La cité a ouvert ses portes parées de ses plus beaux atours pour célébrer son saint patron. Ils sont ensuite allés sur la côte ouest de l’île, admirer les grandes falaises où ils ont pris de belles photos face à l’Afrique. Lors de la dernière journée, les élèves ont pu commencer la journée avec une balade en mer.

Ils ont admiré la cité de La Valette sous un autre angle, avant de parcourir les rues de la ville pour les derniers achats de souvenirs. Les parents d’élèves ont pu suivre le voyage sur un blog tenu à jour quotidiennement. Les élèves étaient hébergés dans des familles dispersées un peu partout sur l’île. Ils ont ainsi pu partager le quotidien d’une famille maltaise et pratiquer la langue anglaise en situation réelle.

Un séjour exceptionnel qui ne manquera pas de laisser de bien beaux souvenirs aux collégiens de Saint-Louis.