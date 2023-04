Les déchets alimentaires sont responsables de la moitié des émissions carbone attribuées à la nourriture

(ETX Daily Up) - Alors que la Journée de la Terre nous engagera le 22 avril prochain à agir plus efficacement pour défendre les ressources essentielles à nos vies, une récente étude scientifique interpelle à propos de l'impact conséquent du gaspillage alimentaire sur l'environnement.

Alors qu'en juillet 2021, une étude du WWF et Tesco révélait que 40% de la nourriture était gaspillée dans le monde, une analyse comparative menée par des chercheurs de l'Université forestière de Nanjing en Chine, conjointement avec l'Université nationale de Singapour, souligne désormais le désastre environnemental que représente ce vaste gâchis. Il faut d'abord rappeler que le système alimentaire mondial est à l'origine d'environ un tiers des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre. Au total, en 2017, les scientifiques ont estimé que le gaspillage alimentaire avait généré 9,3 milliards de tonnes de CO2 (exprimés en GT CO2 dans l'étude parue dans la revue Nature Food). Par comparaison, cette somme correspond quasiment aux émissions totales combinées des Etats-Unis et de l'Union européenne. Et ce n'est pas sans conséquence pour la planète : les déchets alimentaires sont en effet responsables de la moitié des émissions carbones générées par les filières alimentaires.

En analysant les données quant à l'approvisionnement alimentaire, cette étude apporte des éléments nouveaux permettant de mesurer l'ampleur de l'impact des déchets alimentaires. A noter qu'en termes d'approvisionnement, on évoque aussi bien la récolte que la production, le stockage ou encore le transport, la transformation et la vente. Les scientifiques ont ainsi pris en compte de la data provenant de la FAO - l'organisme de l'alimentation et de l'agriculture des Nations Unies, concernant pas moins de 164 pays et régions, pour une période courant entre 2001 et 2017. Par ailleurs, les données de 54 produits alimentaires correspondant à quatre grandes catégories, que ce sont les céréales et les légumineuses, les viandes et les produits animaux, les racines et les plantes oléagineuses ainsi que les fruits et légumes, ont été épluchées. Résultat, quand on combine les données associées à la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et le Brésil, ces géants génèrent environ 44% des émissions mondiales quand on ne prend en compte que l'approvisionnement des déchets alimentaires produits.

Contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les déchets de céréales, de fruits ou de légumes qui sont les premiers responsables des émissions de CO2. La viande et les produits d'origine animale sont responsables de 73,4% des émissions mondiales d'approvisionnement provenant de déchets alimentaires. Transformer de la viande de boeuf et de l'agneau génère 13 fois plus d'émissions carbone qu'une transformation de tomates.

Dans la méthodologie, aux conséquences de l'approvisionnement ont aussi été ajoutées celles de la gestion des déchets, ce qui permet d'obtenir une vue aussi large que réaliste en ce qui concerne l'impact environnemental du gâchis alimentaire. Une fois encore, quand on réunit la Chine, les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil, 38% des émissions mondiales en rapport avec les déchets alimentaires sont ainsi liées à la gestion des déchets.

Rappelons pour conclure que les Nations Unis ont fixé pour objectif à l'horizon 2030 une réduction de moitié du gaspillage alimentaire...