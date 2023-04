Maltraitance des mineurs : à Rodez, une association organise un colloque pour faire face

L’association ruthénoise Femmes Leaders Mondiales Aveyron organise un colloque sur la maltraitance des mineurs, ce mercredi 19 avril, aux Archives départementales, en présence de Martine Brousse, la présidente de l’association nationale "La voix de l’enfant."

La maltraitance, qu’elle soit psychologique, physique ou sexuelle, est un problème de santé publique majeur qui a des conséquences graves. C’est justement pour faire prendre conscience de cette problématique sociétale qu’un colloque est prévu mercredi 19 avril, aux Archives départementales.

Informer le public

Organisé par l’association Femmes leaders mondiales Aveyron, il se donne pour objectif d’informer le public, tout en donnant des clés pour mieux comprendre ce phénomène et le prévenir.

Pour ce faire, Femmes leaders mondiales Aveyron a invité : Martine Brousse, présidente et fondatrice de l’association "La voix de l’enfant" et le docteur Annette Delbès, chef du service de médecine psychologique de l’enfant et de l’adolescent pendant plus de 20 ans au CHG de Rodez.

Plusieurs thématiques

Chacune, dans son domaine, déroulera différentes thématiques. Le docteur Annette Delbès reviendra sur l’évolution de cette question dans la société française à partir des grandes affaires : Dutroux, Outreaux, Camille Kouchner et son livre "La familla grande", Vanessa Springora et son livre "le consentement" etc. ainsi que les rapports Sauvé, CIVIISE qui ont fait bouger les lignes et amené à la modification des lois.

"Pour autant, si la parole se libère, force est de constater que le retour dans le confort de l’ignorance, le déni persistent toujours avec la mise en cause de la parole des victimes, le doute sur la valeur de la parole des enfants, la contestation des conséquences à long terme des actes de maltraitance sur la santé tant psychique que physique", indique le docteur Delbès.

"Unité accueil pédiatrique enfant en danger"

Pourtant la compréhension de phénomènes comme l’emprise, le psycho-traumatisme, la mémoire traumatique, les données de l’imagerie médicale ou la recherche génétique permettent d’appréhender la gravité des conséquences de la maltraitance infantile à l’âge adulte et de mettre à mal un certain nombre d’idées reçues. Martine Brousse, qui a consacré une partie de sa vie (et qui continue) à défendre "La voix de l’enfant" abordera, quant à elle, deux domaines dans lesquels son association s’est particulièrement impliquée : l’évolution des lois et les Unité accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED). Dans les départements où elles sont implantées, ces unités s’avèrent d’une grande efficacité pour le premier accueil d’urgence et le recueil de la parole du mineur victime.

Personnalités et professionnels

L’Aveyron souhaite se doter de ce type de structure dans les années à venir. Le Dr Elise Guerbeau, médecin référent départemental protection de l’enfance, expliquera le dispositif et la situation en Aveyron. Elle sera épaulée par Lætitia Barriere responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP). Dans la salle, personnalités et professionnels participeront à enrichir ce débat.

Ils ne manqueront pas de rappeler les derniers faits divers où des enfants continuent à subir des sévices. L’an dernier, l’Unicef tirait la sonnette d’alarme, en indiquant qu’un enfant était tué tous les cinq jours, en France. Entre 2019 et 2022, les associations rapportent une augmentation de 45 % des appels de victimes.