METEO. La sécheresse 2022 était historique, pourquoi la prochaine pourrait être pire

Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, alerte sur les "années sèches" qui se multiplient en France.

La France risque de connaître une sécheresse plus sévère qu’en 2022 en raison du niveau très bas des nappes d’eau souterraines, notamment dans le Sud du pays, théâtre l’an dernier d’importants feux de forêts, a prévenu judi le BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières.

Nappes d'eau souterraines très basses

La France a connu l’été dernier sa pire sécheresse et l’inquiétude concernant l’accès à l’eau s’accentue alors que l’hiver a été sec dans la plupart des pays européens. "La situation est inquiétante parce que c’est toute la France qui est touchée et on enchaîne plusieurs années sèches", explique Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières.

Les cultures affectées

Le niveau des nappes d’eau souterraines est inférieur, en effet, à ceux de 2022, et leur recharge est insuffisante dans la plupart des pays après un hiver exceptionnellement sec. Selon le BRGM, 75 % des niveaux des nappes restent ainsi sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.

Des sols secs

De nombreuses régions françaises devront donc très probablement instaurer cet été des mesures de restrictions d’eau, notamment dans le centre et autour de Paris, selon Violaine Bault. Certaines nappes sont à leur niveau le plus bas jamais enregistré. Les cultures, notamment fruitières et viticoles, pourraient également être affectées par le manque d’eau dans le Sud de la France.

"L’humidité des sols, qui avait atteint des records bas début mars, a retrouvé des valeurs proches de la normale à l’échelle de la France suite au retour de la pluie sur une grande partie de l’Hexagone", nuance Météo France.

Mais les sols du Sud-Est de la France, déjà secs à la fin du mois de février, se sont encore asséchés dans le Sud-Est du pays, notamment dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude.