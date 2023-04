Pouvoir d'achat : Elisabeth Borne annonce une revalorisation du Smic à partir du 1er mai

Ce vendredi 14 avril 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le SMIC va connaître une augmentation en France, dès le 1er mai.

À compter du 1er mai 2023, le SMIC va être revalorisé. Élisabeth Borne et le ministère du Travail l'ont conjointement annoncé, ce vendredi 14 avril 2023.

+ 2,19 %

Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) horaire va être revalorisé de 2,19%. Il passera à 11,52 euros brut, soit une hausse de 25 centimes par rapport à la valeur qui est la sienne en cette mi-avril. Étalée sur le mois, cette hausse sera donc de 37,92 euros brut : le smic brut mensuel sera de 1 747,20 euros. Le Smic net mensuel augmentera, pour sa part, de 30,01 euros, portant le total à 1 383,08 euros.

"Le Smic aura augmenté de 6% en un an"

En déplacement dans un hypermarché de Hanches (Eure-et-Loir), Elisabeth Borne a confirmé cette hausse. "On a eu ce matin les chiffres de l'INSEE sur l'inflation au mois de mars. Elle va conduire à une revalorisation du Smic au 1er mai d'un peu plus de 2%. Le Smic aura augmenté de plus de 6% en un an", a commenté la Première ministre.

EN DIRECT | Un mois après le lancement de l’opération trimestre anti-inflation, intervention de la Première ministre @Elisabeth_Borne à l’hypermarché de Hanches en présence d’@oliviagregoire. https://t.co/dbNivpEeyR — Gouvernement (@gouvernementFR) April 14, 2023

Élisabeth Borne lance un appel

La cheffe du gouvernement a ensuite lancé un appel. "C'est important pour les salariés qui sont un peu au-dessus du Smic, qu'ils puissent aussi avoir une augmentation de salaire. Donc j'invite toutes les branches professionnelles, toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première préoccupation des Français qu'est le pouvoir d'achat et à renégocier au plus vite leur grille salariale", a-t-elle avancé.

"On a passé un choc énorme"

Face aux lecteurs de Centre Presse Aveyron, vendredi 7 avril 2023, Elisabeth Borne avait justement été questionnée sur l'inflation, en France. "C'est en train de se stabiliser sur beaucoup de matières premières, avait répondu la locataire de Matignon. Sur l'énergie, on a passé un choc énorme. On a de bonnes raisons de penser que de ce côté-là, cela va être beaucoup plus stable à l'avenir."

Après avoir rappelé que le gouvernement demande aux "industriels de faire un effort sur les marges" et "d'accepter de renégocier avec la grande distribution", la Première ministre a répété : "on veut que le consommateur en bénéficie le plus vite possible".