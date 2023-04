Que faire en Aveyron ce samedi 15 avril, dimanche 16 et lundi 17 : voici les bons plans du week-end

Concerts, quines, expositions, vide-greniers, etc. Il y aura encore de quoi s'occuper ce samedi 15 avril, dimanche 16 avril et lundi 17 avril en Aveyron.

Samedi 15 avril

Ambeyrac. Concert avec l’ensemble polyphonique

Figeac. Voix de l’orchestre de chambre Camérata, à 19 h, à l’église. Repas, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Auzits. Festival Esta Poulit, quatre concerts

Cantoin. Concert accordéon et cabrette, à 15 h, à la salle des fêtes. Concert organisé par l’association du musée de la cornemuse, à 15 h, à la salle des fêtes.

Cassagnes-Bégonhès. Rencontre avec l’auteur Nathalie Bauer, à 20 h 30, à la médiathèque.

Condom-d’Aubrac. Soirée théâtrale avec les Martagons de l’Aubrac, à 21 h. à la salle des fêtes.

Curan. Quine de l'école Marianne à 20h30 à la salle des fêtes

Durenque. Dans le cadre du Printemps des Poètes, fête de la poésie ; projection film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Espalion. Foire-exposition, fête des fromages, du samedi 15 au dimanche 16.

Espeyrac. Soirée théâtrale avec la compagnie Patraque théâtre, à 17 h, à la salle des fêtes.

Le Fel. Quine des chasseurs du Fel Ginolhac, à la salle des fêtes d’Entraygues.

Firmi. 25e édition de la journée du livre et des auteurs jeunesse, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, à la salle d’animations.

La Fouillade. La médiathèque en mode nature : 10 h, échange de graines, plantes ; atelier climat ; 11 h et 20 h, conférence ; 21 h, projection film documentaire.

Goutrens. Ouverture de l’espace Georges Rouquier, tous les week-ends du 15 au 30 de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez. Ouverture du château du Valon, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 30 avril de 14 h 30 à 18 h 30.

Marcillac-Vallon. Concert de printemps avec L’Harmonie de Marcillac, l’école de musique Conques-marcillac et l’Orchestre départemental séniors,

Mouret. Concert avec le groupe "Le P’tit Choeur du Dimanche", à 18 h 30. aux Ateliers du Geste au Grand Mas. - Conférence "Tous surveillés, pourquoi et comment ?", à 20 h 30. aux Ateliers du Geste au Grand Mas.

Muret-le-Château. Quine de la chasse, à 20 h 30, à la Maison des associations.

Le Nayrac. Soirée théâtrale avec la troupe Théâtre pour Demain et Après, à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Privezac. Chasse aux œufs, de 14 h à 16 h 30.

Rignac. - Concert avec l’Espérance rignacoise, à 21 h, à l’espace André-Jarlan.

- Quine du comité des fêtes de Castelnau de Montmiral à 21h, à la salle des lotos associatifs.

Saint-Christophe-Vallon. Animations organisées par l’école publique : à 16 h, vente de plants ; 17h, jeux de piste ; 18 h 30, animation avec les musiciens Duoc d’Aqui ; repas,

Saint-Saturnin-de-Lenne. Quine du club Fleur des Causses, à 21 h, à la salle des fêtes.

Salles-Curan. Concert à 17 h, à l’église Saint-Géraud. Concert avec les groupes Der Senster Gob et les Gars d’en bas trio, à 19 h, à la salle des fêtes. Soirée musicale, à 19 h, à la salle des fêtes.

Vabre-Tizac. Concert à 21 h chez Piccolo.

Villefranche-de-Rouergue. Salon des vins et des saveurs, du samedi 15 au dimanche 16 avril, à la salle des fêtes des Treize-Pierres. Soirée théâtrale avec la compagnie Théâtre du Détour, à 20 h 45, aux Espaces Culturels.

Villeneuve. Soirée concert Rock’nRoll & Rockabilly avec le groupe Nashville, à 21 h, à la salle des fêtes.

Dimanche 16 avril

Canet-de-Salars. Quine de l’AS Canet-Prades, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Cassagnes-Bégonhès. Quine de l’ADMR, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Castelnau-de-Mandailles. Quine du 3ème âge, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Colombiès. Quine des Amis du patrimoine de Combrouze, à 14 h, à la salle des fêtes de Combrouze.

Laissac. Bourse aux vêtements et accessoires, de 9 h à 17 h, à la salle du centre administratif.

Marcillac-Vallon. Printemps des orgues, concert à 17 h, à l’église Saint-Martial.

Montbazens. Concert avec trois chorales à 15 h, à l’église.

Montrozier. Quine du relais paroissial, à 14 h, à la salle des fêtes de Gages.

Onet-le-Château. Vide-greniers, de 9 h à 16 h, au gymnase des Albatros-Les Costes-Rouges.

Prades-Salars. Déjeuner aux tripous, de 8 h à 11 h, à la salle des fêtes.

Réquista. Vide-greniers, de 7 h à 13 h, sous la halle couverte.

Rodez. Exposition des véhicules anciens avec la Magnéto du Rouergue, sur le parvis de la Maison des associations. Visite de l’ancienne chartreuse et du haras de Rodez, à 14 h 30. aux anciens haras.

Saint-Amans-des Côts. Lecture de contes avec Marie-Eve Thiry, à 15h30 à la médiathèque

Saint-Saturnin-de-Lenne. Déjeuner, à 8 h, au Saint-Sat.

Sébazac-Concourès. Quinzième édition d'Art et Création, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, à Concourès.

Sévérac-l’Église. Soirée théâtrale avec les Compagnons de Arméniès, à 14 h, à la salle des fêtes.

Tauriac-de-Naucelle. Vide-dressing, brocante, à la salle des fêtes de Saint- Martial.

Tayrac. Déjeuner tête de veau ou tripous, de 8 h à 12 h. à la salle des fêtes.

Valady. Bourse aux livres, de 8 h 30 à 18 h 30. à la salle des associations de Nuces. Soirée théâtrale "Les Séparables" à 17 h, à la Diligence à Nuces.

Viviez. Quine du comité d'animation à 15h à l'espace Jacques-Rey.

Lundi 17 avril

Cantoin. Bal traditionnel animé par Les Viodenaïres, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

