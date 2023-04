Quilles de huit : les choses à savoir avant le début de la saison aveyronnaise

Dimanche 16 avril, les quilleurs seront de retour sur les terrains pour lancer le championnat départemental. L’occasion de se pencher sur les nouveautés et les actualités à connaître avant de mettre le gabarit à un mètre.

L’Elite commencera à Luc et pas à Réquista

Lors du tirage au sort des manches à l’occasion de l’AG du comité départemental, c’est Réquista qui avait été désigné pour accueillir la première manche d’Elite. Mais mi-février, le club a préféré passer la main pour des questions d’effectif : il compte moins de dix licenciés, qui jouent en district. Compliqué pour organiser la manche. C’est donc le club de La Primaube, premier dans la liste d’attente, qui organisera l’épreuve. Mais n’ayant pas de terrain, ils accueilleront l’Excellence, l’Honneur et la Promotion masculines à Luc.

Le calendrier complet du championnat aveyronnais 2023. Repro CP

Le championnat a déjà repris à Paris

Si les Aveyronnais s’apprêtent à reprendre la compétition, le championnat a déjà commencé du côté de la capitale. La SA Paris et le Sport quilles rouergat disputeront même leur troisième manche, dimanche 16 avril, à Belleville. Chez les hommes, la quadrette Guibert (SA Paris), championne de France en titre, est en tête d’une quille devant l’équipe Valenq (SA Paris).Et chez les féminines, en individuel, Valérie Besombes (SA Paris) mène grâce à ses 48,5 de moyenne. Les comités de l’Hérault et de Midi-Pyrénées s’élanceront, eux, ce week-end, comme les Aveyronnais.

La première série et les féminines Honneur vers le “France”

Chose inédite cette saison : près de trente ans après un premier essai, des quadrettes de série pourront prétendre à participer au championnat de France par équipes. À l’issue des huit manches du championnat, la quadrette remportant la première série de chaque district décrochera son billet pour le Trauc, de même que quatre équipes hors Aveyron, dont une parisienne. Les doublettes féminines évoluant en Honneur vont aussi pouvoir prétendre au “France” : dix équipes pourront se qualifier, dont huit aveyronnaises maximum. Un plus grand nombre d’adolescentes aura aussi accès à la finale nationale, les 5 et 6 août, grâce à la création au niveau fédéral des catégories moins de 15 et moins de 18 ans, sur le modèle du championnat départemental.

Quatre manches de rattrapage prévues

Cette saison, le comité sportif aveyronnais a programmé quatre dates pour rattraper les manches qui ne passeront pas entre les gouttes : les vendredis 21 avril, 12 mai, 2 juin et 16 juin. Deux rendez-vous pourront aussi être proposés spécialement aux jeunes : les samedis 10 et 24 juin.

La prise de licences en hausse par rapport à 2022

A la mi-mars, le comité national a fait le point sur les statistiques de licences. Au niveau des adhésions sportives, déjà 3616 ont été validées. Soit plus de 300 par rapport au même pointage il y a un an. Et surtout un chiffre qui revient à la moyenne pré-Covid-19. Actuellement, c’est la catégorie féminine qui connaît la plus forte progression avec 20,1 % de licenciées en plus par rapport à mi-mars 2022. Et du côté du championnat de l’Aveyron, deux catégories sont en négatif : les cadets et les juniors, qui ont perdu chacun 24,3 et 25 % de leurs engagés. Mais point positif : chez leurs homologues féminines, les adolescentes moins de 18 ans, cinq nouvelles doublettes ont signé, faisant grimper de 22,7 % l’effectif du championnat.