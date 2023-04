Réforme des retraites : trois rassemblements en Aveyron ce vendredi, jour de verdict du Conseil constitutionnel

Alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la réforme des retraites, ce vendredi 14 avril 2023, l'intersyndicale a annoncé la tenue de trois rassemblements en Aveyron.

Le verdict très attendu du Conseil constitutionnel, qui rendra ses décisions sur "l'initiative référendaire et la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023", tombera à 18 heures, ce vendredi 14 avril. En Aveyron, l'intersyndicale a appelé à se réunir dans trois villes du département.

Un premier appel à Rodez

L'acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 13 avril, a réuni entre 1 000 et 1 600 manifestants à Rodez. Au sortir du défilé, l'intersyndicale a appelé au rassemblement, ce vendredi, à 18 heures, devant la préfecture. "Soyons encore nombreux et nombreuses pour montrer que non, la partie n'est pas finie", martelait-elle. C'est à ce moment-là que le Conseil des Sages doit rendre son verdict.

Deux autres communes

Au départ fixé seulement au Piton, cet appel a finalement été élargi à d'autres communes de l'Aveyron. Ce vendredi matin, l'intersyndicale annonce que deux autres villes du département seront concernées par un rassemblement.

Elle donne rendez-vous aux manifestants à 18 heures, devant la sous-préfecture de Millau, et à 17 heures 30, devant la sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue.

De nombreux rassemblements en Occitanie

Dans la région Occitanie, d'autres appels au rassemblement ont été effectués pour ce vendredi 14 avril, d'Albi (Tarn) à Toulouse (Haute-Garonne) en passant par Montpellier (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Montauban (Tarn-et-Garonne) ou encore Auch (Gers).

