Luc-la-Primaube. Repas et thé dansant au menu des Retraités actifs

Le club de la Retraite Active fêtera ses 20 ans le jeudi 22 juin.

Les Retraités actifs se sont retrouvés mercredi dernier à l’espace animation de Luc pour un repas en commun. Ils étaient près de 110 convives, à faire honneur à l’apéritif et au menu choisi, en l’occurrence une salade composée, sauté de veau, riz pilaf, fromage, dessert, vin et café concocté par une super équipe de bénévoles. Ce fut l’occasion d’échanger, de mieux se connaître, de conserver et de renforcer des liens d’amitié entre tous ces retraités. En toute convivialité, ils ont en effet profité de l’occasion pour se remémorer les bons moments passés ensemble lors des différentes randonnées ou activités hebdomadaires proposées par le club.

Auparavant, le président Daniel Marre et le maire Jean-Philippe Sadoul ont souhaité la bienvenue à tous les participants avant de remercier du fond du cœur tous ceux qui s’investissent au quotidien. L’après-midi, Véronique Pomiès a animé l’après-midi dansant ouvert à tout le monde. Accompagné de Francis Cavarroc au synthé et au chant, ce fut un gage de plaisir pour les amoureux de pasos, tangos, cha-cha-cha et danses en ligne. En milieu d’après-midi, un goûter, copieux et gourmand, accompagné d’une boisson, a été proposé à tous ces amoureux de la danse, qui ont partagé des moments de bonne humeur et de partage.

En fin de soirée, chacun était ravi d’avoir participé à ce moment très agréable, joyeux, gourmand, d’avoir savouré un délicieux repas avant de s’éclater sur la piste de danse. Les membres du conseil d’administration remercient toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cette journée, que ce soit par leur présence ou leur implication à tous les niveaux avec une reconnaissance toute particulière aux deux chefs d’orchestre Maryse et Michel. Que les personnes qui n’ont pas pu participer à cette après-midi festive, pour raison personnelle ou de santé se rassurent, les responsables pensent à eux et espèrent les accueillir à la fête des 20 ans de la Retraite active, le jeudi 22 juin.