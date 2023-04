Taussac. Sortie découverte des oiseaux des Gorges de la Truyère

Avec ses pentes fortes, boisées et tombant dans l’eau, les Gorges de la Truyère sont un site sauvage idéal pour un certain nombre d’oiseaux rares et protégés : milan royal, milan noir, circaète jean-le-blanc ou encore le rare aigle botté. Samedi 29 avril de 10 h à 15 h à Taussac, le Parc naturel régional de l’Aubrac propose une sortie à la découverte de ces oiseaux, accompagné d’un ornithologue de la LPO. Équipez-vous de chaussures de marche et d’un pique-nique, la LPO fournira jumelles et longues-vues, pour une petite balade de 4 km sur les hauteurs de la Truyère aux panoramas époustouflants. Au total, ce sont 14 espèces d’oiseaux remarquables qui s’y reproduisent ou y passent au moment de leur migration. Le site des Gorges de la Truyère est classé Natura 2000 et bénéficie de ce programme européen pour la préservation de la biodiversité. Sortie gratuite. Inscription obligatoire auprès de la LPO : 05 65 42 94 48.