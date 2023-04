Bozouls. Unanimité autour du budget primitif 2023

Le conseil municipal s’est réuni en séance publique le mardi 11 avril avec à l’ordre du jour principalement les finances.

Jean-Louis Montarnal adjoint chargé des finances a détaillé ligne par ligne le budget de la commune pour l’année 2023.

Un budget équilibré qui laisse une large part à la rubrique investissement. Cette dernière s’établit à 7, 08 M€ du fait de la rénovation complète et construction du nouvel espace des "Cardabelles" (ancien gymnase et salles des fêtes) et de l’aménagement de l’espace rue Marc-André-Fabre (parking médiathèque inclus).

La rubrique fonctionnement s’élève quant à elle à 3, 94 M€, en augmentation en raison des coûts de l’énergie.

Taux des taxes locales

Le conseil a décidé de ne pas augmenter les taxes. Elles restent donc inchangées, soit 34,82 % pour la taxe foncière bâti ; non bâti 88,26 % et la taxe foncière (résidence secondaire) à 7,41 %. Une convention pluriannuelle d’objectifs a été adoptée avec l’association AOBO (association Avenir Olympique Bozoulais Omnisport) qui regroupe 18 associations sportives de la ville. La commune versera la somme de 22 000 € par an et l’AOBO devra justifier d’un versement à chaque association. Un complément de subvention de 500 € sera versé pour toute adhésion supplémentaire ; dans le cas contraire lors de la mise en sommeil d’une association la somme de 500 € sera déduite.

Des demandes de subventions vont être sollicitées en vue d’une démolition des bâtiments Lacroix, les travaux seront effectués en fonction des aides.

Enfouissement des réseaux

En raison de l’aménagement rue André-Fabre, le projet d’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunication et d’éclairage public est estimé à 47 048 € par le Sieda. La participation de la commune portera sur 30 % du montant soit 14 114 € ; de même pour les télécoms, projet de 7 862,78 €, participation communale 50 %, soit 3 931,39 €. Pour l’éclairage public le montant s’élève à 26 837,29 € ; une aide de 350 € par luminaire est apportée par le Sieda.

En fin de séance le maire Jean-Luc Calmelly a précisé à l’opposition (qui est solidaire du document) point par point les écrits mensongers rédigés dans un tract (non signé) distribué dans les boîtes aux lettres à la population.

Le détail du compte rendu est consultable en mairie.