Luc-la-Primaube. Une soirée "In-Sol-ente" qui a fait l’unanimité !

Dans le cadre de l’animation locale et culturelle, la MJC de Luc-la-Primaube en partenariat avec les MJC de Rodez et d’Onet le Château, organisait vendredi dernier une soirée "In-Sol-ente", salle Vol de Nuit à l’Espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube. Côté musical, successivement sont montés sur scène, les groupes "Hidden Muséum", "Red Camel" et "No Réso", Dimitri et Théo, un duo bien festif, qui partagent avec amour et rigolade des grands classiques de la chanson à leur sauce avec un répertoire très large.

Une super soirée très cool avec possibilité de déguster les meilleurs tapas de l’Aveyron concoctés par le restaurant "L’insolent", place de l’Etoile à La Primaube. Connaisseurs, curieux, les 250 personnes présentes, amateurs de musique, de chanson, de rock en tout genre, ont consommé sans modération cette soirée entre amis ou en famille.