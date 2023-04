Une succession en douceur pour la Maison du livre de Rodez

Emmanuelle Belle et Amandine Pinson vont succéder à Benoît Bougerol à la tête de cette institution ruthénoise indépendante.

L’esprit de la Maison du livre de Rodez est désormais dans les mains d’Emmanuelle Belle et Amandine Pinson. Depuis quelques mois, elles sont associées à parts égales (pour les trois années qui viennent) avec le patron emblématique Benoît Bougerol, qui fera valoir son droit à la retraite prochainement. De quoi maintenir à cette incontournable entité économique de la ville, qui emploie une vingtaine de salariés, toute sa dynamique.

Une stabilité

Car la succession se fait en douceur. Amandine Pinson en assure la comptabilité depuis 2008 et Emmanuelle Belle navigue dans les rayons de cette librairie indépendante depuis près de 32 ans. Cette stabilité, c’est aussi ce que recherchent les clients de la librairie. Et qui en fait sa force depuis le milieu des années 40 où elle a vu le jour, et encore plus depuis son arrivée du côté de la place des Maçons en 1958. Faisant d’elle une véritable institution. "La reprendre est une sacrée responsabilité, convient Emmanuelle Belle. Nous succédons aux figures que sont Danièle Dastugue et Benoît Bougerol, d’une part et nous sommes aussi un acteur important, je pense, de la vie culturelle dans la ville. Nous ne sommes pas qu’un commerce."

Un engagement

Elles en conviennent également toutes les deux, la passion pour les livres est ce qui a motivé en grande partie leur engagement pour ne pas laisser partir la Maison du livre entre de nouvelles mains. "Mais il n’est pas question de s’endormir sur nos lauriers. Nous devons toujours être bons en accueil, en conseils. Notre cheval de bataille est de voir les clients au contact de libraires qui ont envie de leur transmettre leur passion. On a des clients qui sont habitués à avoir les conseils de Jean-Marc, de Nicole… On se souvient d’Elyne Bonnet, où l’on voyait des clients qui préféraient revenir si elle n’était pas là. Et faire découvrir des auteurs qu’ils ne connaissent pas forcément, c’est aussi cela notre métier. Sinon, autant aller sur internet…" explique Emmanuelle Belle.

Bataille avec les éditeurs

Internet, l’un des plus rudes concurrents des libraires indépendants. Emmanuelle Belle et Amandine Pinson, encore plus avec le départ de Benoît Bougerol, se livrent d’ailleurs à une forme de bataille avec les éditeurs ou les fournisseurs afin de pouvoir faire vivre correctement la maison. "D’autant que ce n’est pas celui où on peut faire le plus de marges", sourient les deux associées. En diversifiant son activité, en apportant une gamme de jeux, en développant le rayon disque, en donnant un grand espace aux rayons jeunesses dans le Family, la maison du livre rayonne plus que jamais. Tout en restant libre et indépendante.