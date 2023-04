Déclaration d'impôt : la campagne 2023 officiellement lancée pour 166 000 foyers fiscaux aveyronnais

Depuis le 11 avril, l'heure est à la déclaration des revenus de l'année 2022, avec l'entrée en vigueur de quelques nouveautés pour cette nouvelle campagne. Date limite lundi 22 mai pour les utilisateurs de la version papier, jeudi 25 mai pour les déclarations en ligne.

"Moment citoyen" pour la directrice départementale des finances publiques Pascale Ampe, passage obligé pour l'ensemble des contribuables : la campagne 2023 de déclaration des revenus est officiellement ouverte dans l'Aveyron depuis mardi 11 avril. Pour s'acquitter de cette démarche, les Aveyronnais sont chaque année plus nombreux à se tourner vers le processus de déclaration en ligne : ils étaient 133156 en 2021 et 137227 en 2022, soit aujourd'hui 83% des 166000 foyers fiscaux du département. Dans le même temps, le recours aux accompagnements physique ou téléphonique est lui en fort recul, de l'ordre de près de 20% depuis 2021.

Un gage de l'assimilation par les déclarants de la disparition du "tout papier", même si la marge de progression s'amenuise d'année en année. "Nous sommes arrivés un peu au bout. Il y aura toujours une proportion de la population qui ne pourra pas faire de déclaration en ligne", explique Pascale Ampe.

Plusieurs nouveautés sont à signaler alors que démarre cette nouvelle campagne. À commencer par l'obligation, pour toutes les personnes propriétaires d'un logement, d'en déclarer l'occupation (résidence principale, secondaire, loué) et ce avant le 30 juin. La démarche est possible dès maintenant, mais en ligne uniquement, sur impots.gouv.fr. Les personnes n'ayant pas d'accès numérique peuvent contacter le 0809 401 401 ou se rendre dans un espace France service pour se faire accompagner. À noter que cette nécessité de renseigner le statut du logement est rappelée lors de la déclaration des revenus.

Dans l'Aveyron, 40% des foyers fiscaux sont imposables

Autre nouveauté, qui concerne les agriculteurs et certaines professions médicales : l'élargissement de la déclaration fusionnée (fiscale et sociale), une "démarche de simplification" selon les finances publiques qui concerne 400 000 affiliés dans le Pays. Enfin, petite révolution du côté de l'emploi de salariés à domicile : la mise en place d'une avance immédiate de crédit d'impôt contraint désormais les bénéficiaires à spécifier plus précisément la nature des dépenses, avec des choix à opérer dans 27 catégories contre trois précédemment.

Dans l'Aveyron, près de 40% des foyers fiscaux sont imposables. 250 sont redevables de l'impôt sur la fortune immobilière. D'ici à la fin de cette nouvelle campagne de déclaration (lundi 22 mai pour les utilisateurs de la version papier, jeudi 25 mai pour les déclarants en ligne), les services des finances publiques seront mobilisés pour répondre au mieux aux éventuelles demandes des contribuables.

Pour éviter toute erreur, plusieurs possibilités s'offrent aux contribuables. Tout d'abord, la Brochure pratique proposée en ligne, un fascicule qui "répond à toutes les questions" selon Pascale Ampe. Les centres des finances publiques proposent par ailleurs plusieurs types de rendez-vous, directement dans les centres, en visio-conférence, par messagerie, par téléphone ou encore dans 20 communes du département (lire par ailleurs). Pour cela, il convient de prendre rendez-vous depuis l'espace particulier ou sur le site impots.gouv.fr

Le numéro national 0801 401 401 est aussi à disposition, du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. L'an dernier, les employés des finances publiques du département, intégrés à ce dispositif, ont reçu 2260 appels avec un taux de "décroché" de 98%.