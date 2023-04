Football : "À une certaine époque, on n’y serait pas arrivé", les réactions après la victoire de Rodez face à Laval

Samedi 15 avril, les Ruthénois ont réussi à se hisser à la 13e place en battant 1-0 les Mayennais au bout d'un match intense. Un succès qui permet aux sang et or de prendre six points d'avance sur la zone rouge et Laval, premier relégable. Entraîneurs et joueurs réagissent.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

C’était difficile, laborieux mais on y est arrivé ! Ce n’était pas un match exceptionnel des deux équipes mais il y avait un gros enjeu et beaucoup de pression. On a répondu présent dans ce qu’on a voulu mettre en place défensivement et dans le combat. On aurait pu mieux jouer mais cela fait du bien de gagner comme cela. À une certaine époque, on n’y serait pas arrivé. Ça booste le moral de voir qu’on est capable de tenir un match où on est moins bien.

Olivier Frapolli, entraîneur de Laval

Je suis très déçu pour nos supporters, car nous sommes énormément soutenus. Je suis déçu pour les joueurs car même si tout n’est pas parfait, j’ai l’impression de revoir un peu le même match. On paye très cher nos petites approximations et nous ne marquons pas malgré nos occasions. Il reste sept matches, on ne va pas lâcher, même si la situation est compliquée. On va se battre et tout faire pour inverser cette série infernale (7 défaites consécutives, NDLR).

Louis Torres, latéral gauche de Rodez

« Rentrer pour aider l’équipe c’est important pour moi, et surtout de gagner. Ce sont des matches importants parce que, derrière nous, ça va se jouer a pas beaucoup de points. » La réaction de Louis Torres après la victoire 1-0 de Rodez face à Laval #Ligue2 pic.twitter.com/QRG7ivPdaU — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) April 15, 2023

Lorenzo Rajot, milieu de terrain de Rodez