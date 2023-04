Marché de Rodez : pour Cindy Lopes, "c'est tous les jours les vacances"

Cindy Lopes s'est passionnée pour le métier de commerçante non sédentaire de fruits et légumes depuis son plus jeune âge. Un métier qu'elle exerce désormais depuis 22 ans.

Cindy Lopes, commerçante non sédentaire de fruits et légumes, exerce ce métier depuis 22 ans. Issue d'une famille nombreuse et originaire de Figeac, elle a commencé à faire les marchés le samedi matin, à 12 ans et demi, pour gagner de l'argent de poche. "Je me suis prise d'amour pour ce métier ; ça fait 22 ans que ça dure et j'espère que ça va continuer. On est en vacances tous les jours sur les marchés."

Ce qu'elle aime par-dessus tout dans ce métier, c'est le contact avec les clients et le fait de changer de villes tous les jours et de produits en fonction des saisons.

Cindy Lopes s'est passionnée pour le métier dès son plus jeune âge

Elle est également présidente des commerçants non sédentaires de l'Aveyron et du Tarn. Son objectif : représenter le métier et le faire perdurer. Elle rappelle que le marché est la 3e forme de distribution. "C'est la dernière qui conserve un contact avec la clientèle, il faut le garder."

Tout au long de la semaine, elle vend ses produits sur les marchés à Rodez, La Primaube, Saint-Geniez-d'Olt, Decazeville, Morse et Laissac.

"Quand il fait beau, la vente de fraises représente 40% du chiffre d’affaires"

La saison des fraises a débuté depuis un petit peu moins d'un mois. C'est un carton sur l'étalage de Cindy. Elle propose deux variétés : la gariguette, de Tarn et Garonne, qui se caractérise par son goût parfumé et acidulé et la cléry, provenant de l'Hérault, davantage sucré. "Quand il fait beau, la vente de fraises représente 40% du chiffre d’affaires. Quand il ne fait pas beau, on n'en vend pas".

Il faut encore attendre au moins 15 jours pour que les fraises soient cultivées en plein-champ. Anne, une cliente régulière, attend avec impatience cette transition. "Ça a beaucoup plus de goût". Anne fait le choix d'acheter des fraises de saison et produites localement " pour la qualité du produit mais surtout pour l'économie locale, les supermarchés n'ont pas besoin de nous je pense".

L'été, Cindy Lopes travaille avec des produits locaux d'Occitanie.