Luc-la-Primaube. Paroisse Notre-Dame de l’Aube : vif succès de la vente des gâteaux

Le dimanche des Rameaux, dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque l’entrée dans la Semaine sainte, quelques bénévoles de la paroisse Notre-Dame de l’Aube, Annie, Cathy, Lili et Solange, ont renoué avec la traditionnelle vente de gâteaux réalisés par des pâtissières et pâtissiers bénévoles et mis à la vente avant et après la messe dominicale célébrée par le père Bernard Koffi en l’église de La Primaube. Les paroissiens venus nombreux assister à cette messe des Rameaux, pendant laquelle des branches de buis ont été bénies en mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, en ont profité pour acheter ces gâteaux.

Une vente qui permettra d’abonder les finances de la paroisse Notre-Dame de l’Aube qui participeront à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement.