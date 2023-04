Réforme des retraites : l'intersyndicale des cheminots appelle à une nouvelle mobilisation, le 20 avril

Ce samedi 15 avril, et au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, l'intersyndicale des cheminots a appelé à une nouvelle journée de mobilisation.

Les cheminots ne comptent pas s'arrêter là. L'intersyndicale a annoncé, ce samedi 15 avril 2023, la tenue d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

"Nous ne passerons pas à autre chose"

Dans un communiqué unitaire, rassemblant donc la CGT Cheminots, l'UNSA Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT Cheminot, l'intersyndicale le martèle : "nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n'est pas abandonnée".

Elle revient notamment sur la promulgation nocturne de la loi sur la réforme des retraites, indiquant que ce paramètre "ne change rien du tout à notre combat. Si l'impact de la grève pèse financièrement, la détermination est intacte".

Rendez-vous le 20 avril

En fin de communiqué, les différentes organisations syndicales expliquent qu'elles "s'engagent d'ores et déjà à créer les conditions de la réussite d'un 1er mai d'ampleur, par la grève et les manifestations". L'intersyndicale donne rendez-vous le 20 avril, en guise "d'étape de préparation", afin d'en faire "une journée d'expression de la colère cheminote organisée et ancrée en proximité y compris dans un cadre interprofessionnel".

UN PRÉSIDENT SEUL CONTRE NOUS !

Le Conseil constitutionnel a tranché

Pour rappel, les neuf Sages ont rendu leurs décisions vendredi 14 avril 2023. Ils ont validé la réforme des retraites et notamment l'âge légal de départ à 64 ans. Six mesures ont été censurées, et le référendum d'initiative partagée demandé par la gauche a été rejeté. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a promulgué la loi, désormais inscrite au Journal Officiel.