Réforme des retraites : "ni vainqueur ni vaincu", réagit Elisabeth Borne après la promulgation de la loi

Au lendemain de la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne s'est exprimée, ce samedi 15 avril 2023, lors du Conseil national du parti Renaissance.

La loi sur la réforme des retraites a fait couler beaucoup d'encre. Vendredi 14 avril 2023, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, avant que sa promulgation ne soit effectuée par Emmanuel Macron. Élisabeth Borne, qui a eu recours au 49.3 et qui fait face à une contestation toujours très vive, s'est exprimée à l'occasion du Conseil national du parti présidentiel Renaissance, ce samedi.

A lire aussi : Réforme des retraites : retoqué une première fois, le deuxième référendum peut-il aller au bout ?

"Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu"

Après avoir rappelé la décision des neuf Sages, Elisabeth Borne a répété une phrase qu'elle avait écrite sur son compte Twitter, dans la soirée du vendredi 14 avril : "aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu".

#Retraites | Le @Conseil_constit a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution.



Le texte arrive à la fin de son processus démocratique.



Ce soir, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 14, 2023

Si elle admet qu'il s'agit là "d'une réforme difficile, je le sais, une réforme qui demande des efforts à beaucoup de nos compatriotes, j'en suis consciente", la cheffe du gouvernement répète que cette loi "tient compte des situations de chacun" et est "nécessaire pour garantir l'avenir de notre système par répartition".

"Malgré les cris, les insultes, les intimidations"

La Première ministre a ensuite remercié ses soutiens. "Je veux saluer Olivier Dussopt, qui a mené les concertations et porté cette réforme avec courage et détermination. Je veux remercier les ministres, notamment Bruno, Stanislas, Franck et Gabriel, particulièrement impliqués pour ce projet."

Élisabeth Borne n'a pas manqué de faire allusion à l'atmosphère parfois électrique dans laquelle les débats se sont déroulés dans l'Hémicycle. "Je veux rendre hommage au travail exceptionnel de nos parlementaires qui ont siégé jour et nuit, ont porté nos convictions, malgré les cris, malgré les insultes, malgré les intimidations. Chère Yaël, chère Aurore, face à ceux qui voulaient empêcher le débat, vous avez tenu."

A lire aussi : Réforme des retraites : ces six mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel

Une période "complexe, empreinte de gravité"

Au moment de revenir sur cette longue péripétie que représente la réforme des retraites, la Première ministre a évoqué "une période complexe". Elle a ensuite parlé d'une période "empreinte de gravité, éprouvante pour beaucoup de nos concitoyens", évoquant la "guerre ,le dérèglement climatique", ou encore "la montée des prix".

Devant la majorité, la cheffe du gouvernement a lancé un appel : "nous devons répondre aux aspirations des Français non par des grandes phrases ou des annonces fracassantes et éloignées du terrain, mais par des solutions tangibles, visibles, concrètes. Améliorer le quotidien des Français, c'est le meilleur moyen, le seul moyen d'apaiser notre pays et rassembler nos compatriotes".

Emmanuel Macron s'exprimera lundi

Pour sa part, le président de la République s'adressera aux Français, lundi 17 avril 2023. L'allocution télévisée sera diffusée à 20 heures.