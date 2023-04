Rodez : les enfants accompagnés par l'Udaf dans l'univers du numérique

L'Udaf organisait ce vendredi dans le cadre du "Printemps du numérique" une journée baptisée "Grandir avec le numérique" à laquelle près de trois cents enfants de neuf écoles du département ont participé.

Une fois de plus, le "Printemps du numérique" organisé à la salle des fêtes de Rodez par le service Information des familles de l'Udaf a mis en exergue la nécessité d'être au plus près des enfants dans leur déambulation numérique. S'ils semblent parfois plus à l'aide que leurs parents, il n'en demeure pas moins que c'est un univers où il reste beaucoup à apprendre. Raison pour laquelle ce "Printemps" est organisé chaque année depuis 2019 pour les élèves des classes allant du CE1 au CM2, des écoles publiques et privées du département.

"C'est un rendez-vous à la fois ludique et pédagogique", explique Hélène Calmettes où l'on privilégie l'accompagnement, jusqu'à susciter réflexions et discussions. Chaque atelier apporte son lot d'apprentissage. Du décryptage des images, avec les Francas du Tarn via le site "Internet sans crainte", véritable banque de données aussi utiles pour les parents que pour les enfants, au décryptage des "avertissements" présents sur les jaquettes de jeux vidéo, en passant par les potentialités du numérique comme la conception 3D ou également une approche écologique du sujet, ce sont plusieurs facettes de l'univers du numérique qui ont pu être abordées.

"Notre souhait est d'ouvrir l'esprit aux enfants sur le sujet avec beaucoup de bienveillance. D'avoir une réflexion sur leur mode d'utilisation du téléphone portable par exemple. Toujours avec une approche positive", explique Hélène Calmettes. Sans doute la meilleure manière de les accompagner dans cet univers qui sera le leur.

Le 1er avril dernier, l'Udaf avait également organisé le "Festi'numérique" à l'attention de toute la famille cette fois-ci, toujours dans le souci de l'accompagner. Histoire que la fracture numérique ne soit pas trop béant entre les parents... et leurs enfants.