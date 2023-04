À Espalion, le Lions club vient en aide à l’association Jamais sans toit

L’association locale multiplie les actions pour soutenir quelques nobles causes.

Tout au long de l’année, le Lions club Espalion Haut-Rouergue se mobilise pour, selon sa devise "Servir". Ceci en venant en aide soit à des particuliers comme en participant à l’achat d’un fauteuil roulant pour une personne handicapée dans le besoin, en soutenant quelques grandes causes (diabète, malvoyance, don d’organes, guerre en Ukraine…) ou encore en soutenant des associations caritatives locales.

Un tout nouveau spectacle

Dimanche 5 février, l’association avait organisé à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt, la présentation de la première du tout nouveau spectacle de la troupe des Chanteurs d’Olt "Conquêtes". Le bénéfice de cette soirée (qui avait connu un gros succès) a été entièrement reversé à l’association caritative ruthénoise Jamais sans toit Aveyron.

Son action visant à faciliter l’intégration des migrants en œuvrant pour leur permettre d’accéder à des conditions de vie dignes et à un logement stable, mais aussi à accompagner ces individus et familles vers la reconnaissance de leur citoyenneté tout en reconnaissant et valorisant l’immigration comme richesse culturelle, économique et sociale intrinsèque à l’histoire de notre pays n’a pas laissé insensible les Lionnistes du Nord-Aveyron.

Aider des familles

C’est ainsi que ce mercredi 12 avril, au restaurant Burgarella siège de l’association, Christian Régis a remis à la présidente de l’association ruthénoise Florence Nègre, un chèque conséquent de 1 300 € qui va permettre d’aider deux ou trois familles dans la difficulté. Après les remerciements, un moment de convivialité a permis de faire plus ample connaissance tout en annonçant la prochaine action du Lions club qui sera dès ce dimanche matin sur Bozouls pour une vente d’huîtres au profit d’Adot 12.