Aubrac : quatrième édition de "Slowbrac", le bien-être du corps et de l’esprit servi sur un plateau

La quatrième édition du festival aura lieu du 21 au 23 avril à Nasbinals avec stands, séances et conférences.

Aube comme le lever du jour, la vie qui commence. Et pour chaque être humain, il n’est jamais trop tard pour penser à soi, à son bien-être. Ainsi Aube est aussi la dénomination d’Aubrac bien-être. Dans cette quête essentielle de sens, l’association organise la 4e édition du festival Slowbrac du 21 au 23 avril à Nasbinals.

Fédérer les praticiens de la médecine douce et faire découvrir au grand public des disciplines comme la sophrologie, la réflexologie, le yoga, la méditation, l’astrologie, l’art-thérapie, etc. en lien avec le développement personnel où l’humain est dans la nature, tels sont les objectifs de l’association qui compte une soixantaine d’adhérents.

Et pour faire œuvre de transmission et de lien justement entre les êtres, le festival débute vendredi 21 avril par des activités intergénérationnelles à la maison de retraite suivi en soirée d’une conférence et d’échanges.

Cultiver sa paix intérieure

Le festival ouvre ses portes le week-end à "La Rosée du matin", au nom prédestiné à recevoir l’aube, pour accueillir les conférences sur le thème du bien-être. À l’extérieur, un marché artisanal proposera des produits locaux, naturels, de l’artisanat et des livres pour nourrir l’esprit.

Un esprit qui habitera aussi les corps pour trouver la voie du bien-être à travers des séances de méditation, yoga, Pilates, balades sensorielles, astrologie, sophrologie, etc. dans deux anciennes granges rénovées.

À noter que Christophe Bourseiller, homme aux multiples facettes que l’on peut écouter le week-end sur France Inter dans "Ce monde me rend fou", est le parrain du festival. Présent l’an dernier, il propose cette année à Frédéric Lenoir, sociologue et écrivain, d’animer une conférence samedi 22 avril à 17 h 30 à la Rosée du matin sur le thème "La force du désir".

L’écrivain, anthropologue politique, expert des peuples premiers, coach de vie, Xavier Péron, animera une conférence samedi 23 avril à 20 h 30, à la Rosée du matin sur le thème "Renforcer son immunité naturelle en cultivant sa paix intérieure, ce que les Massaï m’ont appris !" Vendredi 21 avril en soirée c’est Jean-Claude Visinoni qui proposera un temps d’échanges à 20 h 30 à la Rosée du Matin suite à la publication de son livre "Coup de semonce" sur l’importance de la biodiversité.