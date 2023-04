Des nouveautés au Magasin blanc

Le Magasin blanc, qui vend de la laine, des tissus, etc., situé au 1 avenue maréchal Foch à Decazeville s’érige de plus en plus comme une mercerie créative et un lieu de rencontres plurielles. Vous avez des ateliers à thèmes qui se sont élargis : macramé, tricot, couture, crochet, le mercredi de 15 heures à 16 h 30 ; le jeudi de 18 30 à 20 h 15.

"Les clientes choisissent ce qu’elles veulent réaliser, se situant entre le club et les cours réguliers. Il peut y avoir des séances ponctuelles et individuelles pour celles qui le souhaitent. Le but est de les faire avancer dans leurs projets, en toute convivialité", explique la patronne Céline Chuillet. À cela s’ajoutent des ateliers ponctuels sur une thématique précise comme le samedi 22 avril, de 15 heures à 17 heures, avec un atelier broderie pour débutants, incluant la customisation des vêtements.

Autre nouveauté, des ateliers couture tricot, du mercredi au samedi, avec éventuellement la mise à disposition de la salle pour celles qui souhaitent tricoter entre amies, 25 € l’après-midi, sur inscriptions, conseils inclus. Parmi les nouveautés, il y a aussi la vente et la réparation de machines à coudre.

Infos, réservations et tarifs au 05 65 43 13 91 ; contact@mercerie-aveyron.fr