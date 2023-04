Conques-en-Rouergue. Émilie et Thomas à l’honneur dans l’émission de France 3 "Météo à la carte"

Deux journalistes de France 3 ont posé leur caméra au Moulin de Cambelong, dans l’hôtel-restaurant qu’Émilie et Thomas vont ouvrir très prochainement.

Les produits locaux ont été mis à l’honneur de la recette de saison, choisie par le couple de jeunes restaurateurs : des asperges d’Aline Solignac (Saint-Cyprien-sur-Dourdou), grillées et accompagnées d’une vinaigrette miel et fraises et d’une salade d’herbes aromatiques et copeaux de Simmental, fromage produit par Serge Bordes de la ferme des Bouteillous à Marcillac, le tout accompagné d’un verre de Rousselou, vin blanc du Domaine du Verdus. Cet accueil s’est fait dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme de l’Aveyron et de l’office de tourisme Conques-Marcillac.

Diffusion prévue à 12 h 55, jeudi 4 mai, jour d’ouverture de l’établissement.