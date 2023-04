Escrime : Rodez se place avant la finale des championnats de France par équipe

Les Ruthénois ont remporté la demi-finale ce week-end à Nantes. De bon augure pour la suite

L’Escrime Rodez Aveyron est revenu des demi-finales du championnat de France à l’épée par équipes hommes à Nantes ce week-end avec le sentiment du travail accompli. Il retrouvera ainsi une nouvelle fois la finale, prévue le 3 et 4 juin à Châlons-en-Champagne, avec le statut de tête de série N°2 et une ambition très claire !

En Loire-Atlantique, l’Era a vu ses deux équipes seniors se positionner de manière quasi optimale. En finale, l’équipe fanion a dominé l’ogre Levallois 45-41, tandis que les réservistes, en N2, se sont inclinés lors de l’ultime assaut face aux doublures… levalloisiennes. Cependant, elle se déplacera début juin pour jouer le titre. " Avant on jouait le maintien, et cette année, on a réussi à être solide avec des jeunes qui ont été formés au club ", se satisfait Robin Rieu, entraîneur de Grabiel Lugo, Matthias Biabiany, Damian Bernado et Loukas Odorico, les deux derniers étant surclassés (M20) et sortant de la formation ruthénoise.

L’équipe une, quant à elle, était composé d’Alexandre Bardenet, récemment lauréat de la coupe du monde de Bueno Aires et plus que jamais focalisé sur les Jeux de Paris, d’Aymerick Gally, de retour au club depuis l’automne, du Vénézuelien champion olympique 2012 Ruben Limardo et de Mickaël Goubert, le Ruthénois qui monte. Ils se présenteront en finale avec l’étiquette de N°2. À Nantes, le quatuor a d’abord effacé en huitièmes de finale Thionville (45-21), pour ensuite s’imposer en quart contre Dieppe (45-35), puis accéder à la finale en battant Saint-Gratien (45-40). Les Aveyronnais seront ainsi gonflés à bloc à Châlons, pour tenter de conquérir un quatrième titre de champion de France, huit ans après le dernier sacre, en 2015.